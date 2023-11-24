İsrail ile Hamas arasında 4 günlük geçici ateşkes başladı





Her iki taraf da ateşkesin geçici olacağına vurgu yapıyor. Hamas'ın silahlı kanadının sözcülerinden Ebu Ubeyde, Gazze savaşının neredeyse yedi hafta önce patlak vermesinden bu yana şiddetin arttığı İsrail işgali altındaki Batı Şeria da dahil olmak üzere "İsrail ile tüm direniş cephelerinde çatışmanın tırmandırılması" çağrısında bulunan bir video mesajında, "geçici ateşkese" atıfta bulundu.

Katar’ın arabuluculuğunda yerel saatle sabah 7’de başlayan geçici ateşkes kapsamında, İsrail’in de hapishanelerdeki Filistinli mahkumları serbest bırakması öngörülüyor. Hamas, Telegram hesabından yaptığı açıklamada tüm saldırılarına ara vereceğini bildirdi.Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari Doha'da yaptığı açıklamada, Gazze'ye ek yardım akışının başlayacağını ve aralarında yaşlı kadınların da bulunduğu ilk rehinelerin yerel saatle 16’da serbest bırakılacağını, dört gün içinde toplam sayının 50'ye çıkacağını söyledi.Katarlı sözcü gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistinlilerin İsrail hapishanelerinden serbest bırakılmasının beklendiğini kaydederek, "Hepimiz bu ateşkesin kalıcı bir ateşkes sağlanması için daha geniş çaplı bir çalışma başlatılmasına vesile olmasını umuyoruz” dedi.Mısır ise ateşkes başladığında Gazze'ye günde 130 bin litre mazot ve dört kamyon gaz gönderileceğini ve günde 200 TIR yardımın Gazze'ye gireceğini açıkladı.İsrail’in 7 Ekim’deki saldırının mimarı olarak nitelediği Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar 2011’deki takasta serbest kalan binden fazla mahkum arasındaydı. Sinvar’ın Gazze’deki savaşın seyrinin belirlenmesinde etkili isimlerden biri olduğu yorumu yapılıyor.İsrail ordusu ise, birliklerinin Gazze'deki ateşkes hattının gerisinde kalacağını söyledi ancak pozisyonu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Bunlar karmaşık günler olacak ve hiçbir şey kesin değil. Kuzey Gazze'nin kontrolü uzun bir savaşın ilk adımı ve biz sonraki aşamalar için hazırlanıyoruz" dedi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in serbest bırakılacak rehinelerin ilk listesini aldığı ve ailelerle temas halinde olduğu belirtildi.Geçici ateşkes 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden bombalamalara ve çatışmalara verilen ilk ara.Geçici ateşkes başlamadan önce dün gece boyunca İsrail, Hamas hedeflerini bombalamaya devam etti. Hamas yetkilileri bombalanan yerler arasında Gazze Şeridi’ndeki bir hastane olduğunu da bildirdi.Hamas kontrolündeki Gazze’deki sağlık yetkilileri, dün gece Endonezya hastanenin aralıksız bombardıman altında sarsıldığını, ışıksız çalıştığını ve yatalak yaşlılar ve hareket ettirilemeyecek kadar güçsüz çocuklarla dolu olduğunu söyledi. El Cezire kanalının aktardığına göre, Gazze sağlık yetkilisi Münir El Barş, bombalama sonucu yaralı bir kadının öldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını kaydetti.Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırılarda 1200 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi de rehin alındı.İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı misilleme saldırılarında ise Hamas kontrolündeki Gazze’deki sağlık yetkililerine göre, şimdiye kadar yüzde 40’ı çocuk olmak üzere 14 bin kişi hayatını kaybetti.