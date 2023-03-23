Samanyolu Haber /Gündem / Finlandiya'nın NATO üyeliği komisyonda kabul edildi /23 Mart 2023 17:37

Finlandiya'nın NATO üyeliği komisyonda kabul edildi

Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmenin ardından, "Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" ifadelerine yer vermişti.

Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini imzaladı. Teklif, Meclis Dışişleri Komisyonu'na havale edilmişti. 

 Finlandiya'nın NATO’ya üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’nda da kabul edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Finlandiya'nın NATO üyeliği komisyonda kabul edildi Sonraki Haber >>

Soylu, sel bölgesinde vatandaşı azarladı

Soylu, sel bölgesinde vatandaşı azarladı

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

Ramazan'da bunu yapmayın!

Ramazan'da bunu yapmayın!

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı

Cem Uzan'dan gündem olacak iddia

Cem Uzan'dan gündem olacak iddia

Erdoğan kalırsa Türkiye iflas eder

Erdoğan kalırsa Türkiye iflas eder

ABD'de bir polis şiddeti daha!

ABD'de bir polis şiddeti daha!

Tenkil Müzesi, BM’de Kadın Hakları Paneli Düzenledi

Tenkil Müzesi, BM’de Kadın Hakları Paneli Düzenledi

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:52:35