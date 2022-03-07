Samanyolu Haber /Gündem / Fitch Ratings'ten Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması /07 Mart 2022 20:55

Fitch Ratings'ten Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş ile ilgili olarak ekonomik bir değerlendirme de Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yönetiminden geldi. Kuruluş yönetimi tarafından, yüksek enflasyonla mücadele argümanlarının Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle bu amaçla bir süre daha kullanılmasının gerekebileceği belirtildi.

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, hükümetlerin yüksek enflasyonla mücadele amacıyla uyguladıkları destekleyici politikaları, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle gelecek dönemde de sürdürmelerinin gerekebileceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, hükümetlerin geçen senenin yarısından itibaren artan fiyatların etkisini hafifletmek için çeşitli tedbirleri uygulamaya koydukları, mevcut jeopolitik gerilimlerin emtia piyasalarında yansımaları nedeniyle bu tip politikaların uygulanmaya devam edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, birçok ülkenin bu geçici destekleyici tedbirlerin kamu maliyesi üzerindeki etkisini absorbe edebileceği vurgulanırken, bazı ülkelerin ise söz konusu politikaları ilerleyen dönemde uygulamadan çekmek konusunda zorlanabileceği ifade edildi.

Bu durumun ülke kredi profilleri üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

"BU RİSK ÖNEMLİ"

Reyting kuruluşu tarafından derecelendirilen 120 ülkeden 66’sının geçen yılın ortasından bu yılın ortasına kadar para politikası araç çantasına ilaveten enflasyonun etkisini hafifletmeyi amaçlayan teşvik, vergi indirimi ve fiyat kontrolü gibi destekleyici politikaları uygulamaya soktuğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “Geçici politikalar yerleşik hale gelirse kamu maliyesi üzerinde daha önemli bir etkiye sahip olabilir. Küresel emtia fiyatları beklediğimizden daha uzun süre yüksek kalabileceğinden bu risk önemli." ifadesine yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fitch Ratings'ten Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması Sonraki Haber >>

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

[Harun Tokak] Gülpembe

[Harun Tokak] Gülpembe

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Bu nasıl ülkücülük

Bu nasıl ülkücülük
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:12:22