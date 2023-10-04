Flaş iddia: 'AB, Rusya ve ABD gizlice İstanbul'da görüştü'

ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey yetkililerin, Azerbaycan'ın Karabağ'daki 'antiterör operasyonu'nu başlatmasından birkaç gün önce Rus mevkidaşlarıyla Türkiye'de gizli bir görüşmede bir araya geldiği iddia edildi.







Politico'da yer alan habere göre, planlama dışı bu görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinden sonra Moskova ile Batı arasında nadiren gerçekleşen bir temas olarak değerlendiriliyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Hindistan'daki G20 toplantısı sırasında görüşmüş ancak Moskova bu görüşmenin "hareket halindeyken" gerçekleştiği ve herhangi bir müzakere yapılmadığı konusunda ısrar etmişti.





"GÖRÜŞME 17 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ"

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi üst düzey bir diplomat Politico'ya yaptığı açıklamada toplantının, Azerbaycan'a dokuz aydır uyguladığı ablukaya son vermesi ve Ermenistan'dan gelen insani yardım konvoylarına izin vermesi için baskı yapma çabalarının bir parçası olarak 17 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştiğini ileri sürdü.





Elçiye göre toplantıda "kamyonların nasıl hareket ettirilebileceği" ve tahmini 100 bin Karabağ sakinine gıda ve yakıt tedarikinin nasıl sağlanabileceği üzerinde duruldu.





İddiaya göre; ABD, Washington'un Kafkasya müzakerelerinden sorumlu kıdemli danışmanı Louis Bono tarafından temsil edilirken, AB de bölgedeki temsilcisi Toivo Klaar'ı gönderdi. Rusya ise Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler konusunda Putin'in özel elçisi olarak görev yapan Igor Khovaev'i gönderdi.







"RUSLARLA BİRLİKTE ÇALIŞABİLMELİYİZ ÇÜNKÜ TARAFLAR ÜZERINDE ETKİLERİ VAR"

Bir AB yetkilisi Politico'ya yaptığı açıklamada "Yanlış anlamaları önlemek için ilgili muhataplarla iletişim kanallarını korumanın önemli olduğuna inanıyoruz" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görüşme hakkında yorum yapmayı reddederek sadece "Özel diplomatik görüşmeler hakkında yorum yapmıyoruz" demekle yetindi.





Ancak konu hakkında bilgi sahibi olan ve hassas diplomatik meseleleri görüşmek üzere isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, görüşmelerin Kremlin'in bölgede hala nüfuz sahibi olduğu anlayışından kaynaklandığını belirterek "Bu konuda Ruslarla birlikte çalışabilmeliyiz çünkü taraflar üzerinde etkileri var, özellikle de şu anda istikrarsız bir dönemdeyken" dedi.