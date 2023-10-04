Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme karar verdi: Merdan Yanardağ'ın cezası belli oldu /04 Ekim 2023 16:40

Mahkeme karar verdi: Merdan Yanardağ'ın cezası belli oldu

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Abdullah Öcalan hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmasının ardından bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme Yanardağ'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken, Yanardağ'ın tahliyesine karar verildi.

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Canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi bulunan gazeteci Merdan Yanardağ bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmanın öncesinde mahkeme salonu önünde tartışma yaşandı.

Katıldığı televizyon programında Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ 11.30’da Çağlayan Adliyesi’nde 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. 

Duruşma sonrasında Yanardağ hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yanardağ'ın tahliyesine karar verildi.
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