Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: "ABD, Erdoğan’ın ıslak imzasının aslını görmek istedi" /27 Ocak 2024 18:36

Flaş iddia: "ABD, Erdoğan’ın ıslak imzasının aslını görmek istedi"

CHP'li Namık Tan'ın iddiasına göre, ABD yönetimi, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği desteğin resmileştiğini gösteren belgelerin ıslak imzalı aslını görmek istedi.

SHABER3.COM

Bu belge, TBMM'nin 24 Ocak'ta aldığı kararı onaylayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak ABD yönetimi, bu belgenin yeterli olmadığını belirterek, ıslak imzalı aslını talep etti. Bu talep üzerine, belge uçak ile New York'a gönderildi. Belgenin ABD'ye ulaşmasının ardından, F-16 satışıyla ilgili engel kalktı.

Tan, bu durumu "skandal" olarak nitelendirdi. Türkiye'nin itibarının yerlerde süründüğünü belirterek, "Daha fazla aşağılanmamız, horlanmamız mümkün olabilir mi? 'Dünyaya ayar verirken', sürekli 'ayar verilen ülke' haline düşmekten utanç duymuyor muyuz?" ifadelerini kullandı.



Tan'ın iddiası, Türkiye'nin dış politikasında yaşanan bir geriye gidişin göstergesi olarak yorumlanabilir. Türkiye, son yıllarda ABD ile ilişkilerde gerilim yaşamaya başladı. Bu gerilim, F-35 savaş uçağı programından Türkiye'nin çıkarılması ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki anlaşmazlıklarla daha da arttı.

Tan'ın iddiası, ABD'nin Türkiye'ye karşı güvensizliğinin bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. ABD yönetimi, Türkiye'nin verdiği sözleri yerine getireceğinden emin olmak istiyor olabilir.

Bu iddianın doğru olup olmadığı, ABD yönetiminden gelecek açıklamalarla netleşecek. Ancak bu iddia, Türkiye'nin dış politikasında yaşanan gerilimin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flaş iddia: "ABD, Erdoğan’ın ıslak imzasının aslını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:16:50