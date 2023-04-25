Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: 'AKP, seçimler için İmralı ve Kandil ile görüştü' /25 Nisan 2023 16:57

Flaş iddia: 'AKP, seçimler için İmralı ve Kandil ile görüştü'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazeteci Amed Dicle’nin, “AKP, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmeler yaptı ve kendi istedikleri cevabı alamayınca tecrit ağırlaştırıldı" sözlerini hatırlattı ve iktidara yüklendi.

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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demirtaş Twitter paylaşımında, HDP’nin yayın organı Yeni Yaşam gazetesinde Nezahat Doğan imzasıyla yayımlanan gazeteci Amed Dicle ile yapılan röportaja atıf yaptı.

Paylaşımda, Dicle’nin, “AKP, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmeler yaptı ve kendi istedikleri cevabı alamayınca tecrit ağırlaştırıldı. Dolaylı olarak Kandil’le de temaslar denendi; istediklerini alamadılar” dediği hatırlatıldı.

Cumhur İttifakı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Demirtaş, “Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi "terörle" iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” dedi.


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