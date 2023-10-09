Flaş iddia: Erdoğan, adı yolsuzluk soruşturmasında geçtiği için Yıldırım'a çok kızgın

AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) üstü çizilen Binali Yıldırım’la ilgili kulisler hareketlendi. Binali Yıldırım’ın, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Mineks adlı yatırım danışmanlığı şirketinin patronu Bülent Göktuna’nın ifadelerinde ismi geçmesinden dolayı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok kızdığı öne sürüldü.







Başsavcılık kaynakları, Yıldırım’ın söz konusu soruşturmada şüpheli olmadığını ifade etti.





"BİNALİ BEY'İN YÖNLENDİRDİĞİ..."

Mehmet Bostan, Binali Yıldırım'ın talimatı ile bir grupla çalışmaya başladığını belirterek, “Bülent Göktuna ismini ilk defa Binali Bey'in beni yönlendirdiği Salih Orakçı'dan öğrendim. İş dışında bu adamla görüşmüşlüğüm, para alışverişim yok” ifadelerini kullanmıştı.





Soruşturmanın şüphelisi iş insanı Bülent Göktuna ise ifadesinde, “Konsorsiyum yapmış olduğu sözleşmede 75 milyar doları Türkiye'ye getirmeyi hedefliyordu. 25 milyon dolarlık komisyon böylesine bir sözleşme için çok ufak bir rakamdır. Bankalar çok daha fazlasını verir. Deutsche Bank bize 4 milyar dolar hazırladı. Firmaların raporları hazır değildi. Binali bey ile görüştüm. Bana, 'Bu işi Varlık Fonu ile çözmek zor, Ziraat Bankası ile görüş’ dedi. Binali bey ile birlikte finans kuruluşları ile yemek yedik. Binali bey bizi tebrik etti. Biz yüzde 3-3.25 faiz oranlarıyla 35 yıl vadeli bir kupon bono çıkaracağımızı söyledik. Biz o gün 15 milyar dolarlık fon topladık. Varlık fonu vecibelerini yerine getiremediği için bu fon gelmedi. Paraların kuruşu kuruşuna nereye ödendiği belli. Bizim şirketimize 25 milyon dolar geldi, 29 milyon dolar para çıkışı oldu. Yani biz 4 milyon dolar zarardayız" demişti.





'ERDOĞAN ÇOK KIZDI' İDDİASI

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan bu ifadelerinin ardından Yıldırım’ın şüpheli olup olmayacağı yönündeki sorulara başsavcılık kaynakları olumsuz yönde yanıt verdi.





Ancak yaşanan bu sürecin ardından Erdoğan’ın Yıldırım’a çok kızdığı, AKP Genel Başkan Vekilliği görevini bırakmasını istediği iddia edildi. Hatta temmuzun ilk haftası yani Bostan’ın tutuklanmasının hemen sonrasında Yıldırım’ın kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü.