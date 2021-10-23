Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda büyükelçisi sınır dışı mı edildi? /23 Ekim 2021 22:24

Hollanda büyükelçisi sınır dışı mı edildi?

Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet’in sınır dışı edildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim” açıklamasının ardından Ankara’da hareketli bir gece yaşanıyor.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen’in haberine göre; Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından büyükelçilerin dokunulmazlığının kaldırıldığı ve ilk olarak Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in sınır dışı edildiği iddia edildi. Haberde, Bild gazetesinin, Hollanda basınının Ankara’daki Hollanda Büyükelçisi’nin sınır dışı edildiğini duyurduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Almanya, ABD, Fransa, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın elçilerinin de sınır dışı edileceği de öne sürüldü. Yaşanan bu gelişmenin ardından bu ülkelerin de başkentlerindeki Türk Büyükelçilerini her an sınır dışı edebileceği iddia edildi.

İddianın ardından Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Habere ilişkin yalanlama yapılan açıklamada, “Haber gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

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