Saray'ı ayaklandıran iddia: Süleyman Soylu yeni parti mi kuruyor?

SOYLU AKP'DEN AYRILACAK MI?





Kemal Özkiraz son günlerde kulislerde dolaşan '' Süleyman Soylu AKP'den ayrılarak yeni bir parti kuracak'' iddialarına ilişkin konuştu.Kemal Özkiraz Süleyman Soylu'nun AK Parti'den ayrılmasına ilişkin olarak dikkat çeken yorumda bulundu. Özkiraz AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olduğu sürece Soylu'nun böyle bir adım atamayacağını ifade etti.Özkiraz ''Soylu parti kurmaya cesaret edemez'' ifadelerini kullandı. Özkiraz, ayrıca eski başbakanlardan Tansu Çiller'in de parti kurma girişiminde bulunamayacağını ifade etti.Avrasya Araştırma'nın son anketinde AKP'yi düşündürecek sonuçlar: Millet İttifakı büyük fark attı!