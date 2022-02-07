Samanyolu Haber /Politika / Saray'ı ayaklandıran iddia: Süleyman Soylu yeni parti mi kuruyor? /07 Şubat 2022 08:45

Saray'ı ayaklandıran iddia: Süleyman Soylu yeni parti mi kuruyor?

Avrasya Araştırma Şirketi sahibi Kemal Özkiraz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AKP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddialarını değerlendirdi.

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Kemal Özkiraz son günlerde kulislerde dolaşan '' Süleyman Soylu AKP'den ayrılarak yeni bir parti kuracak'' iddialarına ilişkin konuştu.

SOYLU AKP'DEN AYRILACAK MI?

Kemal Özkiraz Süleyman Soylu'nun AK Parti'den ayrılmasına ilişkin olarak dikkat çeken yorumda bulundu. Özkiraz AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olduğu sürece Soylu'nun böyle bir adım atamayacağını ifade etti.

Özkiraz ''Soylu parti kurmaya cesaret edemez'' ifadelerini kullandı. Özkiraz, ayrıca eski başbakanlardan Tansu Çiller'in de parti kurma girişiminde bulunamayacağını ifade etti.

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