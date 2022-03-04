Flaş iddia: Zelenski bir haftada üç kez suikasttan kurtuldu!

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sadece bir haftada sayısız can kaybına sebep olurken bir yandan da Ukrayna lideri Zelenski’nin adeta bir kahramana dönüşmesini ve dünyanın gözünde yükselmesi sağladı.





Savaşın başından beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir numaralı hedefinin Zelenski olduğu; onu iktidardan indirerek ya da öldürerek yerine bir başkasını geçirmek istediği konuşuluyor. Geçen hafta yaptığı “Rusların bir numaralı hedefi benim, ikinci hedef ise ailem” açıklamasıyla Zelenski de bunu doğrulamıştı.





ABD basınında yer alan bir habere göre Zelenski savaşın ilk haftasında tam üç Suikast girişiminden sağ kurtuldu.



