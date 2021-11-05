Ford'dan Türkiye'de üretime ara verme kararı

Evrensel'de yer alan habere göre pandemi sürecinde kârını katlayan Ford Otosan yönetimi yarı iletken çip krizi nedeniyle 6-17 Kasım tarihleri arasında üretime ara verileceğini duyurdu.





Yapılan açıklamada, "Yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunlara bağlı olarak dünya çapında otomotiv endüstrisinde zorluklar ve üretim kesintileri yaşanmaktadır. Ana ortaklarımızdan Ford Motor Company'nin aldığı önlemlerle ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle Gölcük fabrikamızda 6-17 Kasım tarihleri arasında üretime ara verilecek, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edilecektir" dendi.