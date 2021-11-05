Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 750 bini geçti /05 Kasım 2021 20:51

ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 750 bini geçti

ABD'de Covid-19 nedeniyle 1801 kişi daha öldü ve salgında ölenlerin sayısı 750 bin 431'e yükseldi.ABD'de korona virüsü (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 81 bin 369 artışla 46 milyon 253 bin 681’e çıktı.

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Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 1801 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı sayısı 750 bin 431 oldu.

California 4 milyon 940 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 251 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 690 binden fazla vakayla Florida izledi. California can kaybında da 72 binle ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas'ta 71 bini, Florida'da 59 bini geçti.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,3’üne en az bir doz, yüzde 68’ine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 10,7’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 222,2 milyondan fazla kişiye ilk doz, 192,7 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 20,6 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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