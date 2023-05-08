Samanyolu Haber /Gündem / Frankfurt’ta Yeryüzü Mirasçıları rüzgarı esti /08 Mayıs 2023 10:53

Frankfurt’ta Yeryüzü Mirasçıları rüzgarı esti

Almanya turnesi kapsamında dött program yapan Yeryüzü Mirasçıları son durak Frankfurt’ta da gönülleri fethetti

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Ümit Nağmeleri bu yıla özel hazırladığı “Yeryüzü Mirasçıları” müzikli hasbihali Frankfurt’da hayranlarının huzuruna çıktı. Yeryüzü Mirasçıları, Frankfurt programı ile Almanya turnesini sona erdirmiş oldu. Genç sanatçılar, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle Stadthalle Bergen salonunu dolduran 600’ün üzerinde davetliye unutulmaz bir gün yaşattı. Başta Almanya olmak üzere birçok farklı ülkeden katılan genç sanatçılar, hem son dönemde yaşanan zulümleri bir yandan da Hizmet hareketinin temeli olan ‘ümit ve aksiyon’ prensiplerini sanatın diliyle anlatmış oldu. 


Türkiye ve Suriye’de 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin mağdurlarının da unutulmadığı etkinlikte, deprem bölgesinden görüntülerin eşliğinde ‘Yıkılan Benim Ezilen Benim’ şarkısıyla başladı. 

MÜZİK EŞLİĞİNDE HASBİHAL

Programın sunuculuğunu tecrübeli sunucu Reha Yeprem üstlendi. Yazar Nedim Hazar ise Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallelerine maruz kalan ailelerin başından geçmiş olayların bazılarını anlattı. 

Zaman zaman göz yaşlarına hakim olamayan seyirciler genç sanatçıların şiir, şarkı ve naatları ile eğlendi. 


BU TABLO TOHUMLARIN ÇİÇEK AÇTIĞININ RESMİDİR

Etkinlikte bir konuşma yapan Avicenna Institut e.V. Dernek Başkanı Süheyla Taş katılımcılara bir teşekkür konuşması yaptı. Böylesi organizasyonların önemine dikkat çeken Süheyla Taş, “Gözyaşları, dualar ve siz gönüllülerin desteğiyle tohumların çiçek açtığını görüyoruz. Sizlerin değerli destekleriyle bu güzel etkinliklerin daha da büyüyerek devam etmesi için gayret sarf ediyoruz.” şeklinde konuştu. 


KALIR DUDAKLARDA ŞARKIMIZ BİZİM !

Muhteşem etkinliğin finali de muhteşem oldu. Tüm koro halinde sahneye çıkan sanatçılar, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ‘Bir Işık Sun’ isimli şiirinden bestelenen ‘Namın Duyulsun’ isimli şarkıyı seslendirdi.


“YERYÜZÜ MİRASÇILARI” AVRUPA’YI GEZMEYE DEVAM EDECEK 
‘Yeryüzü Mirasçıları’ Eylül ayında yine Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç ülkelerinde tekrar sahne alacak.
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