Samanyolu Haber /Dünya / Fransa 123 yıl sonra iade etti /06 Kasım 2020 12:45

Fransa 123 yıl sonra iade etti

123 yıldır Fransa'da bulunan Kraliçe 3'üncü Ranavalonana'ya ait taç doğu Afrika ülkesi Madagaskar'a iade edildi.

SHABER3.COM

Fransa'nın sömürgesi hâline getirmeden önceki son kraliçesi 3'üncü Ranavalonana'ya ait taç iade edildi.

Fransa tarafından 1897'de alınan ve 123 yıl boyunca Paris'teki askeri müze Invalides'de sergilenen Kraliçe 3'üncü Ranavalonana'nın tacı başşehir Antananarivo'ya getirildi. 

Havalimanında düzenlenen sembolik törende Fransa'nın Antananarivo Büyükelçisi Christophe Bouchard, tacı, Madagaskar Kültür ve İletişim Bakanı Lalatiana Andriantongarivo'ya teslim etti.

MADAGASKAR CUMHURBAŞKANI MEKTUP GÖNDERDİ

Taç, sembolik törenin ardından kortej eşliğinde sergileneceği Kraliçe Sarayındaki (Rova Manjakamiadana) müzeye ulaştırıldı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'a tacın teslim edilmesi için daha önce bir mektup yazmıştı. 

123 yıl boyunca Paris'teki askeri müzede sergilenen taç artık ait olduğu yerde.

Fransız Senatosunda dün yapılan oturumda Senegal ve Benin'e ait kültürel varlıkların iadesi oy birliğiyle kabul edilmişti. 

AFRİKA'NIN 90 BİNDEN TARİHİ ESER AVRUPA MÜZELERİNDE

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 tarihleri arasında götürülmüş sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor. 

Eserlerin ekseriyeti başta başşehir Paris olmak üzere farklı şehirlerde müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkeyi istila etmiş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa 123 yıl sonra iade etti Sonraki Haber >>

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

Yaşanacakları önceden görmüş

Yaşanacakları önceden görmüş

Süt fabrikasında skandal!

Süt fabrikasında skandal!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:47:14