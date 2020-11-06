Fransa 123 yıl sonra iade etti

Fransa'nın sömürgesi hâline getirmeden önceki son kraliçesi 3'üncü Ranavalonana'ya ait taç iade edildi.





Fransa tarafından 1897'de alınan ve 123 yıl boyunca Paris'teki askeri müze Invalides'de sergilenen Kraliçe 3'üncü Ranavalonana'nın tacı başşehir Antananarivo'ya getirildi.





Havalimanında düzenlenen sembolik törende Fransa'nın Antananarivo Büyükelçisi Christophe Bouchard, tacı, Madagaskar Kültür ve İletişim Bakanı Lalatiana Andriantongarivo'ya teslim etti.







MADAGASKAR CUMHURBAŞKANI MEKTUP GÖNDERDİ





Taç, sembolik törenin ardından kortej eşliğinde sergileneceği Kraliçe Sarayındaki (Rova Manjakamiadana) müzeye ulaştırıldı.





Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'a tacın teslim edilmesi için daha önce bir mektup yazmıştı.





123 yıl boyunca Paris'teki askeri müzede sergilenen taç artık ait olduğu yerde.







Fransız Senatosunda dün yapılan oturumda Senegal ve Benin'e ait kültürel varlıkların iadesi oy birliğiyle kabul edilmişti.







AFRİKA'NIN 90 BİNDEN TARİHİ ESER AVRUPA MÜZELERİNDE





Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 tarihleri arasında götürülmüş sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.





Eserlerin ekseriyeti başta başşehir Paris olmak üzere farklı şehirlerde müzelerde sergileniyor.







Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkeyi istila etmiş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

