ABD Kongresi’nden Çin hakkında Uygur Soykırımı yasa tasarısı

Tasarıyı Cumhuriyetçi Idaho Senatörü Jim Risch, Cumhuriyetçi Teksas Senatörü John Cornyn ve Demokrat New Jersey Senatörü Robert Menendez kaleme aldı.





Tasarıya destek veren diğer isimler arasında Cumhuriyetçi Florida Senatörü Marco Rubio, Demokrat Maryland Senatörü Ben Cardin ve Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley var.





Karar tasarısı hakkında görüşlerini belirten senatörlerden Jim Risch, Çin hükümetinin zorla kısırlaştırma, kürtaj ve diğer uygulamalarının ‘‘dehşet verici’’ olduğunu söyledi.





Risch, ‘‘Uygurlar’ı ve diğer Müslüman azınlıkları hedef alan bu uygulamalar soykırım anlamına gelmektedir, ben de bu uygulamaları bu şekilde tanımlayan bu tasarıya her iki partiden de meslektaşlarımla birlikte imza atmaktan gurur duyuyorum’’ diye konuştu.





UYGURLARA YÖNELİK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Çin Komünist Partisi’nin 2017’den bu yana çoğu Uygur, 1 milyon 800 bin kadar Müslüman’ı kamplarda gözaltına aldığı belirtiliyor.





Gözaltındaki Uygurlar’ın işkence gördüğü, dini inançlarını ve kültürel uygulamalarını terk etmeye zorlandıkları, zorunlu olarak çalıştırıldıkları, tecavüze uğradıkları, rızaları olmadan kısırlaştırıldıkları ve organlarının alındığı iddia ediliyor.









Çin’in Uygurlar’a yönelik nüfus kontrol kampanyası nedeniyle Şincan’daki Uygur azınlığın doğum oranı 2017’den 2018’e yüzde 24 oranında düştü. Hotan ve Kaşgar bölgelerinde bu oran 2015’ten 20018’e yüzde 60’tan fazla azaldı.





2007 ile 2019 arasında 80 bin kadar Uygur’un zorla Şincan dışındaki fabrikalarda çalışmaya gönderildiği belirtiliyor. Bu durum Çin’in zorla çalıştırma uygulamasının küresel tedarik zinciri içinde yer bulduğu endişelerine de yol açıyor.