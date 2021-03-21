Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da son 24 saatte 30 bin 581 yeni vaka /21 Mart 2021 22:51

Fransa’da son 24 saatte 30 bin 581 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 581 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 282 bin 603’e ulaştığı bildirildi.

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Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 30 bin 581 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 282 bin 603'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 138 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 92 bin 305’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 406’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 826 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 6 milyon 191 bin 666 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, 2 milyon 446 bin 599 kişiye ise aşının her iki dozu uygulandı.
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