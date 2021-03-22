Samanyolu Haber /Gündem / Türk Lirası’nda sert değer kaybı /22 Mart 2021 09:27

Türk Lirası’nda sert değer kaybı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması, Türk Lirası'nın güne yüzde 17 değer kaybıyla başlamasına neden oldu. Haftayı 7.20 seviyesinde kapatan dolar–TL kuru, pazartesi gününün ilk dakikalarında uluslararası piyasalarda 8.40 seviyesini aştı. Sabah saatlerinde ise 8 ile 8.10 bandında işlem gören kur daha sonra 7.80 seviyesine çekildi.

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Merkez Bankası’nda (TCMB) başkan değişimiyle, zor ve yeni kazanılmaya başlanan kredibilitenin yerini soru işaretlerine bırakmasıyla TL dolar karşısında yüzde 10’un üzerinde tarihi bir değer kaybı ile işlem gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal'ı Merkez Bankası başkanlığı görevinden alırken, yerine kendisi gibi yüksek faizi eleştiren Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'yu atadı.

TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı dün illikit piyasada yüzde 16’yı aştıktan sonra bu sabah itibarıyla yüzde 7.5 seviyesinde. Dolar/TL karar öncesi cuma günü son işlemlerde 7.2185 seviyesindeydi. Sabah saatlerinde ise 8 ile 8.10 bandında işlem gören kur daha sonra 7.80 seviyesine çekildi.

TL son 20 yılda tek günde çift haneli değer kaybını iki kez yaşadı. Biri 2018 Ağustos’ta yüzde 15.1 ile gerçekleşirken biri de bugün gerçekleşiyor. Bluebay Asset Management’tan Timothy Ash TL’nin dolar karşısındaki bugünkü çift haneli kaybını “Ağbal’ın görevden alınmasının maliyeti” sözleriyle yorumladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görevde kaldığı beş aydan kısa sürede 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal’ı TCMB başkanlığı görevinden alırken, yerine kendisi gibi yüksek faizi eleştiren Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu’yu atadı. Görevden alma beklentilerin üzerinde 200 baz puanlık faiz artışından sadece 2 gün sonra geldi.
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