Samanyolu Haber /Dünya / Fransa eylemlerine İstanbul soruşturması! /02 Temmuz 2023 14:28

Fransa eylemlerine İstanbul soruşturması!

Sosyal medyada, Fransa'da meydana gelen olaylara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından yaşanabileceğine ilişkin paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

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Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fransa’da meydana gelen olaylara benzer olayların Türkiye’de yaşayan mülteciler açısından yaşanabileceğine ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Son günlerde Fransa’da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır.”

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Fransız polisi 27 Haziran’da Nanterre’de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael’in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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