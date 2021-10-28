Fransa ile İngiltere’nin “balıkçı kavgası” büyüdü

Avrupa Bakanı Clement Beaune, CNews TV’ye verdiği mülakatta, “Şimdiye kadar diyalog yürüttüğümüz gerçeğinin arkasındayım. Bugün balıkçılık ruhsatlarının yarısını aldık, ancak bu yeterli değil ve kabul edilebilir değil.” diye konuştu.







Beaune, “Şimdi, bu İngiliz hükûmetinin anladığı tek şey gibi göründüğü için gücün dilini konuşmamız gerekiyor.” dedi.





Kronos'un haberine göre Fransa, kendi teknelerinin İngiliz sularına erişimi daha fazla engellenirse 2 Kasım’dan itibaren ticaret kesintileri olacağına dair tehditlerde bulunmuştu.







İNGİLİZ BALIKÇI GEMİLERİNE YÖNELIK YAPTIRIMLIMLAR ARTIYOR





Fransız hükûmet sözcüsü Gabriel Attal bugün gazetecilere verdiği mülakatta, “Tedbirler Fransa’ya getirilen ürünlere sistematik gümrük, sıhhi kontroller ve deniz ürünlerinin çıkarılmasına yasak getirilmesini içerecek.” ifadelerini kullandı.





Avrupa Bakanı Beaune, “Mevcut uygulamalara kıyasla prosedürlerimizi ve kontrollerimizi güçlendirerek ekstra kontroller diğer ürünlere de uygulanacak.” dedi.





İNGİLİZ GEMİSİNE PARA CEZASI





Fransa’nın hamleleri, işgücü kıtlığı ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele eden Britanya için yeni yıl öncesinde daha fazla ekonomik sıkıntı ihtimalini artırdı.





İngiltere hükûmetinden bugün yapılan açıklamada Fransa limanlarında İngiliz gemilerini bloke etme tehdidinin uluslararası hukuku ihlal ettiği kaydedilerek, “Fransa’nın tehditleri hayal kırıklığı. Bu yakın bir müttefik ve ortaktan bekleyeceğimiz bir şey değil.” denildi.





Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, Çarşamba günü yapılan kontroller sırasında iki İngiliz balıkçı gemisinin Fransız deniz polisi tarafından para cezasına çarptırıldığını duyurdu. Girardin, İngiliz teknelerinden birinin uygun lisanslar olmadan Seine Körfezi’nde balık tutarken yakalandığını söyledi.







Tekne ve mürettebatına deniz polisi tarafından Le Havre Limanı’na kadar eşlik edildi, burada avlarına ve tekneye el konuldu.