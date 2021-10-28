Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan aynı nakarat! /28 Ekim 2021 16:37

Erdoğan'dan aynı nakarat!

Ekonomik krizler sebebiyle AKP hükümüti sıkıntılı günler geçirirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir kez daha ABD ve Avrupa ülkelerinin ekonomik krizde olduğunu ileri sürdü. Erdoğan: İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, ABD'de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor" dedi. Erdoğan ekonomiyi eleştirenleri ise "nankör" diyerek suçladı.

SHABER3.COM

Erdoğan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında konuştu. Ekonomik kriz eleştirilerine daha önce Avrupa ve ABD'nin krizde olduğunu ileri sürerek karşılık veren Erdoğan, aynı savunmayı tekrarladı. 

‘AVRUPA’DA ABD’DE RAFLAR BOŞ, BİZDE BOLLUK BEREKET’  

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde rafların boş olduğunu ileri süren Erdoğanşu ifadeleri kullandı:
 
“Ana muhalefet ve beraber oldukları bir şeyi unutuyorlar; biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. İngiltere’de raflar boş, Avrupa’da boş, ABD’de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar, gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dili var hakkı söylemez. Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yola devam ediyoruz. Milli mücadeleden sonraki en büyük ve kritik atılımızı yapmaya çok az kaldı. Sinsi oyunları da inşallah milletimizle birlikte boşa çıkartacağız. Türkiye’yi başka türlü durduramayacaklar, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız.

‘2023 İMTİHANI…’ 

Az kaldı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutarak biraz daha tutarak aydınlık geleceğe kavuşacağız. Bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. 2023 imtihanını da başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye’yi durduracak hiçbir fani engel tanımıyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan aynı nakarat! Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:21:04