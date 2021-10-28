Erdoğan'dan aynı nakarat!

Erdoğan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında konuştu. Ekonomik kriz eleştirilerine daha önce Avrupa ve ABD'nin krizde olduğunu ileri sürerek karşılık veren Erdoğan, aynı savunmayı tekrarladı.





‘AVRUPA’DA ABD’DE RAFLAR BOŞ, BİZDE BOLLUK BEREKET’







Dünyanın gelişmiş ülkelerinde rafların boş olduğunu ileri süren Erdoğanşu ifadeleri kullandı:

“Ana muhalefet ve beraber oldukları bir şeyi unutuyorlar; biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. İngiltere’de raflar boş, Avrupa’da boş, ABD’de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar, gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dili var hakkı söylemez. Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yola devam ediyoruz. Milli mücadeleden sonraki en büyük ve kritik atılımızı yapmaya çok az kaldı. Sinsi oyunları da inşallah milletimizle birlikte boşa çıkartacağız. Türkiye’yi başka türlü durduramayacaklar, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız.





‘2023 İMTİHANI…’





Az kaldı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutarak biraz daha tutarak aydınlık geleceğe kavuşacağız. Bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. 2023 imtihanını da başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye’yi durduracak hiçbir fani engel tanımıyoruz.”