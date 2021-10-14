Fransa İngiltere’yi tehdit etti

Fransız hükümeti, İngiltere’nin Fransız balıkçılara yeterli sayıda lisans vermemesi halinde ülkelerinin sekiz gün içinde “misilleme” yapabileceği konusunda uyardı.







Fransa’da Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clément Beaune, senatörlere yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki sekiz gün içinde, konuyla ilgili somut İngiliz adımlarını göremezsek, Avrupa çapında misilleme yapmayı planlıyoruz” dedi.





Fransa, İngiltere’yi, Britanya’ya özerk bir bağımlılığı olan Jersey’e elektrik tedarikini kesmek ve finansal hizmetlere zarar vermekle tehdit ediyor. Beaune, “Çok sabırlıydık, hep çok sabırlıydık… İngilizler, bilgi eksikliğinden değil, siyasi seçimlerinden dolayı belirli sayıda ruhsat vermek istemiyorlar.” ifadelerinde bulundu.





AB’YE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU





İki ülke arasında Brexit referandumunun ardından göçmen krizinin yanı sıra balıkçılık lisansı nedeniyle de derin bir kriz yaşıyor. Başbakan Jean Castex, geçtiğimiz hafta AB’ye çağrı yapmış ve “İngiltere’ye karşı sert tutum almasını” istemişti.





Londra ve Brüksel arasında geçen yıl sonunda imzalanan Brexit anlaşmasına göre, Avrupalı balıkçılar, daha önce bölgedeki avlandıklarının kanıtlarını sunarak lisans almaları koşuluyla İngiliz sularında çalışmaya devam edebiliyor. Ancak Fransızlar ve İngilizler, gerekli kanıtların niteliği ve kapsamı konusunda halen tartışma içerisinde.





Halen tartışmalı olan balıkçılık bölgelerinde İngiltere hükümeti tarafından 200’ün üzerinde lisans verilirken, Paris hükümetinin 244 lisans talep ettiği belirtildi. Beaune, Belçika ve İrlanda’nın da endişeli olduğuna işaret ederek, “Bu bir Fransız sorunu değil, Bu bir Avrupa sorunudur” ifadelerinde bulundu. Beaune,” Avrupalı ortaklarımızı harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi.