Samanyolu Haber /Gündem / Fransa, Ukrayna’ya asker mi gönderiyor? /21 Mart 2024 12:15

Fransa, Ukrayna’ya asker mi gönderiyor?

Rus İstihbaratına göre Fransa, Ukrayna'ya 2 Bin Asker Göndermeye Hazırlanıyor.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü SergeY Narışkin, Fransız hükümetinin Ukrayna'ya asker gönderme planları olduğunu açıkladı. Tahminlerine göre, birliklerde yaklaşık 2 bin Fransız askeri bulunacak.

Ayrıca Narışkin, Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gelmesi durumunda Rus ordusu için meşru bir hedef haline geleceklerini ifade etti. Ancak, SVR Direktörü, Fransız hükümetinin ordusunun yaşayacağı kayıpları pek önemsemediğini de sözlerine ekledi.

SVR Direktörü, Rusya'nın 17 Ocak'ta Ukrayna'daki yabancı savaşçılara yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı hatırlattı. O dönemde birkaç düzine Fransız'ın öldüğünü ancak Fransız hükümetinin bu kayıpları resmen doğrulamadığını belirtti.

Narışkin, Ukrayna'da öldürülen Fransızların sayısının çoktan "psikolojik açıdan önemli bir eşiği aştığını" belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya Batılı birlikler gönderme olasılığını açıklamıştı. Macron, Fransa'nın henüz doğrudan savaş hattına asker göndermeyi düşünmediğini ancak Ukraynalıları eğitmek ve mayın temizlemek için birlik gönderme olasılığını değerlendirdiğini ifade etmişti.

Macron'un açıklamalarına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yorum geldi. Putin, NATO ülkelerinden askerlerin Ukrayna'nın kuzeyinde bulunduğunu belirtirken Macron'un açıklamalarını "iç siyasi sorunları örtbas etme çabası" olarak nitelendirdi.
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