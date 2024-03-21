Samanyolu Haber /Gündem / “Kiminle dans ettiklerini anlamıyorlar” /21 Mart 2024 12:12

“Kiminle dans ettiklerini anlamıyorlar”

Duma’da grubu bulunan parti liderleri ile bir araya gelen Putin, “Düşmanlarımız Kiminle Uğraştıklarını Anlamıyorlar” dedi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Duma’da grubu bulunan parti liderleri ile bir araya geldi. Yaptığı konuşmada, “Rusya’nın düşmanlarının kiminle uğraştıklarını anlamadıklarını” söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da grubu bulunan siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmede, 

Bir kez daha Batıyı hedef alan Rus lider, “Düşmanımız sonuç elde etmek ümidiyle yaptığı bazı şeylerde sonuç elde ediyor, ancak beklenenin tam tersi sonuçlar, hepsi bu. Kiminle uğraştıklarını, Rusya ile uğraştıklarını anlamıyorlar” dedi.

Rusya'nın etnik köken ve dini özelliklerden bağımsız ortak hedeflere sahip insanlardan oluşan bir topluluk olduğunu vurgulayan Putin, “Ülkede ortak bir kültür var, hepimizi birleştiren şey bu” şeklinde konuştu.

Duma’da bulunan siyasi parti liderlerine ülkenin çıkarları için ortak çaba gösterme çağrısı yapan Rus lider, sorunların çözümüne yönelik yaklaşımları güncelleyerek azami düzeyde çalışmanın gerekli olduğuna vurgu yaparak “Bu çok önemli. Bir şeyler beklendiği gibi gitmeyebilir. Ama halkımız devletin her kademesinin dürüstçe, yoğun bir şekilde çalıştığını gördüğünde, insanların sorunlarını çözmek için ellerinden gelen her şeyi yaptığını gördüğünde bir çok şeyi hoş karşılar ve asilce yaklaşır” dedi.
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