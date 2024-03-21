Rusya topraklarına kattığı bölgeleri yeni mühimmatlarla destekliyor





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güney Askeri Bölgesi'ne 16 bin adet askeri ekipman göndermeyi planladıklarını duyurdu. Bu bölgenin içerisinde, Rusya’nın 2022’de topraklarına kattığı yerler de bulunuyor.





Aynı zamanda en şiddetli çatışmaların yaşandığı bu bölgeler, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojya’yı da içine alıyor. Ayrıca bunların yanı sıra, Kırım ve Svastopol ve Rusya’nın Rostov na Donu bölgelerini de kapsıyor.





Şoygu, bakanlık yönetim kurulu toplantısında, özel askeri operasyon kapsamında güneybatı stratejik yönündeki zor durumun devam ettiğini bu koşullar altında Güney Askeri Bölgesi’nin modern silah ve teçhizat tedarikini artırdıklarını belirtti.





Faaliyet planına uygun olarak 17 organizasyon ve personel tedbiri uygulandığını belirten Rus Savunma Bakanı, 16 binin üzerinde modern silah ve askeri teçhizatın temin edilmeye devam ettiğini, 360'ın üzerinde askeri altyapı tesisinin inşası ve işletmeye alınmasının ise tamamlandığını sözlerine ekledi.





Bakan, bölgede görev yapan askeri personele ve ailelerine barınma, sosyal güvencelere uygunluk ve sağlık konularında da özel önem verildiğini de hatırlattı. Şoygu, 2024 yılı sonuna kadar iki birleşik silahlı ordu ve 14 tümen ve 16 tugay dahil 13 yeni askeri oluşum kurma planlarının olduğunu, bu yönde çalışmaların başarıyla devam ettiğini duyurdu.