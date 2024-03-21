Samanyolu Haber /Gündem / Beyin çipi yerleştirilen kişi düşünce yoluyla satranç oynadı /21 Mart 2024 13:24

Beyin çipi yerleştirilen kişi düşünce yoluyla satranç oynadı

Elon Musk’ın kurucusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin çipi yerleştirdikleri kişinin düşünce yoluyla satranç oynadığını açıkladı.

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Neuralink, beyin çipi yerleştirilen hasta Noland Arbaugh’un satranç oynadığı anları Twitter’dan paylaştı.
Arbaugh, canlı yayında yaklaşık sekiz yıl önce kaza geçirdikten sonra ellerinin ve ayaklarının felç kaldığını belirterek beyin çipinin yerleştirmesi için yapılan ameliyatın ‘çok kolay’ olduğunu söyledi.



Videoda, Arbaugh’un düşünce yoluyla dizüstü bilgisayarının imlecini hareket ettirdiği ve satranç oynadığı görülüyor.

Elon Musk 30 Ocak’ta, ilk kez bir insana Neuralink tarafından üretilen çip takıldığını aktarmıştı.


İlk Neuralink ürününün adının ‘Telepati’ olduğunu belirten Musk, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünün sağlandığını belirtmişti.

Musk, beyin çipi yerleştirilen hastanın sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebildiğini söylemişti.

İnsan deneyleri için geçen yıl onay almıştı
Neuralink, Mayıs 2023’te beyin çipi projesinin insanlar üzerindeki denemesinin başlaması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.


Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016’da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.
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