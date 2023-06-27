Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’yı ayağa kaldıran ölüm /27 Haziran 2023 23:27

Fransa’yı ayağa kaldıran ölüm

Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün ölümü tepkiye neden oldu. Ateşi açtığından şüphelenilen polis gözaltına alındı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Fransa’da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün ölümüne siyasetçiler tepki gösterdi.

Fransız meclisinde, hükümete soru faslında Yeşiller (EELV) partili milletvekili Sabrina Sebaihi, bu sabah Nanterre kentinde polisin yakın mesafeden açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirterek, sürücünün ailesine başsağlığı diledi.

Sebaihi, polisin silahını kendisi için hayati tehlike teşkil eden belirli durumlarda kullanması gerektiğini vurguladı.

Nanterre’de meydana gelen olayın görüntülerinin ‘korkunç’ olduğunu ifade eden Sebaihi, ölen sürücünün aracı hareket halindeyken polislerin fiziksel olarak tehlikede olmadığını savundu.

Sebaihi, bu olaya benzer durumların daha önce Paris ve Nice kentlerinde de yaşandığını anımsatarak, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e “Neden cumhuriyetimizde ‘dur’ ihtarına itaatsizlik etmek göğse veya kafaya bir kurşunla cezalandırılabilir?” sorusunu yöneltti.

Darmanin, söz konusu olayın görüntülerinin, ‘şoke edici’ olduğunu belirterek, polis kontrolü sonrası gencin ölmesini “bir dram” olarak nitelendirdi.

Polisin yakın mesafeden ateş etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Darmanin, sürücünün ailesinin yasına saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

Darmanin, ateş açan polisin masumiyet karinesi olduğuna işaret etti.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Fransız milletvekili Manon Aubry, Twitter’da, Fransız polisinin, genç sürücüye ateş açtığı anın görüntüsünü paylaştı. Aubry, bu görüntülerin “korkunç” olduğunu ifade ederek, polisin “dur” ihtarına uymamanın ölümle cezalandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Eski Fransa cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Twitter’da yaptığı açıklamada, Fransa’da ölüm cezasının bulunmadığını, meşru müdafaa dışında hiçbir polisin öldürme hakkına sahip olmadığını belirtti.

Fransız basınındaki haberlerde, hayatını kaybeden Nael M. isimli gence ateş açtığından şüphelenilen polisin “kasıtlı adam öldürme” gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Sürücünün ölümüne tepki veren gençler ve polis arasında Nanterre kentinde gergin anlar yaşanırken, şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Nanterre kentinde sabah saatlerinde içinde 3 kişi bulunan ve “dur” ihtarına uymayan bir araca polis ateş açmıştı. Ateş sonucu 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetmişti.

Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.

Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı anlaşılıyor.
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