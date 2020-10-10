Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da günlük vaka sayısı ilk kez 20 bini geçti /10 Ekim 2020 00:08

Fransa'da günlük vaka sayısı ilk kez 20 bini geçti

Fransa'da koronavirüs salgınının başından bu yana tespit edilen günlük vaka sayısının ilk kez 20 bini geçerek 20 bin 339 kişi olarak tespit edildiği ifade edildi.

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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 62 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 630'a ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 339 artışla 691 bin 977'ye yükseldi. Bu rakam, "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" olurken, bir günde kayıtlara geçen vaka sayısı ilk kez 20 bini geçti.

Hastanelerde 1448'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 864 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 522 artışla 100 bin 828'e çıktı. 

Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 10,4'e ulaştı.

Ülkede, son olarak 7 Ekim'de kayıtlara geçen 18 bin 746 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.
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