Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da ölenlerin sayısı 27 bin'e ulaştı /15 Mayıs 2020 22:44

Fransa'da ölenlerin sayısı 27 bin'e ulaştı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 104 artarak, 27 bin 529'a yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise 60 bin 448'e ulaştı.Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 529'a çıktı.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 942 artışla 215 bin 632'ye ulaştı.Kovid-19 nedeniyle 2 bin 203'ü yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 861 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 37 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 892 artarak 60 bin 448'e ulaştı.Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 104 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 342'ye, bakımevlerinde 10 bin 187'ye yükseldi. Böylece toplam can kaybı 27 bin 529'a çıktı.

KOVİD-19'A İLİŞKİN 45 PROJE

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19'a ilişkin araştırma yapılmak üzere 45 farklı projeye toplamda 22 milyon avro destek sağlayacaklarını belirtti.

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