Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da Rus vatandaşlarıyla ilgili yeni vize kararı /30 Mart 2022 22:39

Fransa'da Rus vatandaşlarıyla ilgili yeni vize kararı

Rusya vatandaşlarının 1 Nisan’dan itibaren pandemi ile ilgili kısıtlamalar olmaksızın Fransa’ya turist vizesi için başvurabileceği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Pavel Lisitsin imzası taşıyan habere göre Rusya vatandaşları 1 Nisan’dan itibaren pandemi ile ilgili kısıtlamalar olmaksızın Fransa’ya turist vizesi için başvurabilecek.

Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ruslar artık salgınla ilgili bir kısıtlama olmaksızın Fransa’dan vize alabilecek.

Rusların artık vize başvuruları sırasında aşı sertifikalarının sunulması veya daha önce verilmiş bir Fransa vizesinin bulunduğunu teyit etmesi gerekmeyecek.

Fransa hükümeti şubatta ülkede pandemi ile mücadele yönünde alınan bir dizi tedbirin hafifletileceğini duyurmuştu. Şu anda Avrupa menşeli aşıları yaptırmış olan kişilerin test sonucu sunması gerekmiyor.

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