Samanyolu Haber /Dünya / Polonya yönetiminden Rusya ile ilgili dikkat çeken karar /30 Mart 2022 22:43

Polonya yönetiminden Rusya ile ilgili dikkat çeken karar

Polonya, Rusya'dan tüm petrol ithalatını 2022'nin sonuna kadar sona erdirmek için atacağı adımları duyurdu.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Maksim Bogodvid imzası taşıyan habere göre Polonya, Rusya'dan tüm petrol ithalatını 2022'nin sonuna kadar sona erdirmek için atacağı adımları duyurdu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, Polonya'nın Rus petrolüne bağımlılığını büyük ölçüde azalttığını ve Rus enerji kaynaklarından kurtulmak için Avrupa ülkeleri arasındaki en radikal planı başlattığını söyledi.

Petrol ve gaz ihracatından elde ettiği gelirin Rusya'yı beslediğini ifade eden Morawiecki, Polonya'nın Rusya'dan enerji konusunda bağımsız olmak için adımlar atacağını, tüm petrol ithalatının 2022 sonuna kadar sona erdirileceğini, doğalgaz ithalatının da mayıs ayında kesilmesinin beklediğini duyurdu.

Polonya dün de Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için Rusya'dan kömür ithalatını engelleme kararı almıştı.


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