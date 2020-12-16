Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da toplu aşılama kararı /16 Aralık 2020 22:57

Fransa'da toplu aşılama kararı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Fransa'da virüse karşı aşılama çalışmalarının bu ay sonu başlayacağının açıklandığı belirtildi.

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Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşılamaya bu ay sonu başlayacaklarını belirtti.

Castex, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, virüsün ülkede yayılmaya devam ettiğini söyledi. İkinci dalgada 10 gün önce en üst noktaya ulaşıldığını ancak salgının kontrol altına alındığı konusunda güvence veremediklerini ifade eden Castex, 100 milyon kişi için 200 milyon doz aşı sipariş ettiklerini hatırlattı.

Castex, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) aşı onay sürecini tamamladığında ülkede Covid-19'a karşı aşılamaya ay sonu başlayacaklarını belirtti.

İlk aşamada yaşlı olan 1 milyon kişiye aşı vurulacağını ifade eden Castex, bunun 6 ila 8 hafta arasında süreceğini söyledi.
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