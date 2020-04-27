Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da yeni iddia: 9 bin kişinin evinde hayatını kaybetti /27 Nisan 2020 00:22

Fransa'da yeni iddia: 9 bin kişinin evinde hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasında yer alan Fransa'da yeni bir iddia gündeme geldi. Binlerce kişinin Koronavirüs nedeniyle evinde hayatını kaybettiği iddiası gündeme taşındı.

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Fransa'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi. Aile hekimleri sendikası MG Fransa Başkanı Jacques Battistoni, ülke genelinde 9 bin kişinin evlerinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 385 artışla 191 bin 358'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 682'si yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 217 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakım evlerinde 242 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 14 bin 202'ye ve yaşlı bakım evlerinde 8 bin 654'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 22 bin 856 oldu. İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 318 artarak 44 bin 903'e çıktı. 

ÖLÜ SAYISINDA SON 5 HAFTAYA GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 18 gündür düşmeye devam ediyor. Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında 5 haftaya göre düşüş yaşandı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

9 BİN KİŞİ EVİNDE KOVİD-19 NEDENİYLE ÖLDÜ İDDİASI

Aile hekimleri sendikası MG Fransa Başkanı Jacques Battistoni, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan evinde yaşamını yitirenlerin toplam ölü sayısına dahil edilmediğini belirterek, aile hekimleri ile yaptığı çalışma neticesinde ülke genelinde 9 bin kişinin evlerinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini öne sürdü.
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