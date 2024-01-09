Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'nın en genç başbakanı oldu /09 Ocak 2024 16:37

Fransa'nın en genç başbakanı oldu

Fransa'da Eğitim Bakanı olarak görev yapan 34 yaşındaki Gabriel Attal, Fransa'nın tarihindeki en genç başbakan oldu.

SHABER3.COM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Eğitim Bakanı Gabriel Attal'a hükümeti kurma görevi verdi böylece 34 yaşındaki Attal, Fransa'nın en genç başbakanı oldu. Kabine değişikliği sebebiyle 62 yaşındaki Elisabeth Borne dün gece geç saatte Macron'a istifasını sunmuştu.




Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elisabeth Borne'un bıraktığı başbakanlık koltuğuna Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı getirdi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, Gabriel Attal'ı başbakan olarak atayarak kendisine hükümet kurma görevi verdiği belirtildi.

34 yaşındaki Attal, bugüne kadar Laurent Fabius'un taşıdığı "Fransa’nın en genç başbakanı" unvanının yeni sahibi oldu.

Attal, Borne'un dün istifasını Cumhurbaşkanı??????? Macron'a sunmasının ardından, başbakanlık koltuğu için anılan isimler arasında yer alıyordu.

Geçen yıl Pap Ndiaye yerine Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Attal, son 65 yılda hükümette yer alan üyeler arasında "en genç" isimdi.

Attal'ın bakanlık döneminde laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle devlet okullarında abaya (uzun elbise) giyilmesini yasaklaması tartışma yaratmıştı.

Ülkede 27 Ağustos 2023'te alınan "abaya yasağı" kararı, hak ve özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle Danıştay’a taşınmış, Danıştay yasağın "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını ihlal etmediğine" hükmetmişti.

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