Samanyolu Haber /Gündem / Kabineyi toplamadı, planlı toplantıya katılmadı; Erdoğan nerede ve ne yapıyor? /09 Ocak 2024 16:33

Kabineyi toplamadı, planlı toplantıya katılmadı; Erdoğan nerede ve ne yapıyor?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısını ertelemesi, bugün de Valiler Toplantısı'na katılmaması kamuoyunda merak konusu oldu.

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Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un da aralarında bulunduğu 26 şehirde belediye başkan adaylarını açıklaması sonrası dün, kabineyi toplaması bekleniyordu.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın kulislerden aktardığına göre, toplantının Erdoğan'ın aday belirleme süreciyle ilgilendiği için ertelendiği konuşuluyor; Ankara'da seçim öncesi dinlendiği ve seçim beyannamesi için hazırlık yaptığı ileri sürülüyor.

Bugün Beştepe'de düzenlenen Valiler Toplantısı'na da katılmayan Erdoğan, geçtiğimiz saatlerde ise doğum yapan kızı Sümeyye ile eşi Selçuk Bayraktar'ı hastanede ziyaret etti.

Toruna, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi.

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Öte yandan Erdoğan'ın 'ivedilikle CHP'den geri alınmasını planladığı' illerin başında, İstanbul ve Ankara geliyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u aday olarak sahaya süren AKP liderinin, Ankara'da da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismine sıcak baktığı biliniyor.

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