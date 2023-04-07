Samanyolu Haber /Dünya / Fransız göstericiler Macron'un favori restoranını hedef aldı /07 Nisan 2023 14:57

Fransız göstericiler Macron'un favori restoranını hedef aldı

Fransızlar, emeklilik reformu karşıtı 11. kitlesel gösteriler için yine sokaktaydı. Fransız Meclisinde oylama yapılmadan geçen emeklilik reformuna karşı ülke genelinde başlayan gösteriler bitmek bilmiyor. Özellikle başkent Paris'teki gösterilere katılım oldukça yüksekti.

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Protestocuların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tercih ettiği mekanlardan biri olan La Rotonde adlı bistroyu hedef alması sonucu güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Ayrıca iki bankanın da zarar gördüğünü aktaran emniyet, Paris'te toplam 77 polisin yaralandığını ve 31 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Protestocuların polise şişe ve boya fırlatması sonucu tentesi ateşe verilen La Rotonde, Macron'un 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu önde götürdüğü dönemde 'eleştirilen kutlama yemeğine' ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor.

Kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı

Paris Belediyesinin farelerle mücadele eden kanalizasyon çalışanları da mesleklerinin daha iyi bir statüye konumlandırılması talebiyle greve gitti.

Çalışma şartların zorluğu ve maaşların yetersizliğine dikkati çekmek için çalışanlar beraberlerinde getirdikleri ölü fareleri kent belediyesinin önüne attı.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek, 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını, oylama yapmadan Meclisten geçirmesi üzerine, 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda, 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
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