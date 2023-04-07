Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Bankası’ndan Rus ekonomi tahmini /07 Nisan 2023 14:15

Dünya Bankası’ndan Rus ekonomi tahmini

Dünya Bankası, Rusya'nın 2023 yılı GSYİH dinamiklerine ilişkin tahminini iyileştirdi. Kuruluşun raporuna göre Rusya ekonomisi, daha önce tahmin edilen %3,3 yerine %0,2 küçülmesi bekleniyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 
Güncellenen verilere göre, 2022 sonunda Rusya'da GSYİH'deki düşüş %2,1 olarak gerçekleşti. Dünya Bankası'nın Ocak ayı raporunda bu düşüşün %3,3 olduğu tahmin ediliyordu. Yeni güncellemelerle %0,2 küçülmenin beklendiği açıklandı. 

Dünya Bankası raporu, ekonomiyi canlandırmaya yönelik önlemlerin alınması ve petrol gelirlerinin düşürülmesi zemininde Rusya bütçe açığının artacağını söylüyor.

Dünya Bankası uzmanlarına göre bütçe açığındaki büyüme %3,7 olacak. Kuruluşa göre tüketici fiyat seviyesindeki büyüme de 2023'te %6'ya dönecek ve 2025'te %4'e düşürülecek. 

Rubledeki değer kaybı geçici

Benzer bir açıklama ise Rusya Maliye Bakanlığından geldi. 

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rubledeki değer kaybının geçici olduğunu, rublenin enerji fiyatlarındaki artışla birlikte güçleneceğini söyledi.

Rubledeki değer kaybının petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığına vurgu yapan Rusya Maliye Bakanı, “Rublenin fiyatı dış ticaret dengesine bağlı. Şimdi Rus enerji kaynaklarının fiyatlarının arttığını görüyoruz. Dolayısıyla ihracatçılardan piyasaya daha fazla döviz girişi olacak. Bu da rublenin güçlenmesini sağlayacaktır” dedi.

Rubleye herhangi bir müdahalede bulunmayı düşünmediklerine dikkat çeken Rus bakan, artık herhangi bir sınır koymadıklarnı, mevcut durumun geçici olduğunu söyledi.

Moskova Borsası’nda dolar kuru gün içerisinde geçtiğimiz yılın nisan ayından bu yana ilk kez 81 rublenin üzerine çıkarken, avro da 88 rublenin üzerinde işlem görüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Bankası’ndan Rus ekonomi tahmini Sonraki Haber >>

Hak arayışı Meclis’te

Hak arayışı Meclis’te

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki

Bakan cevap ver(eme)di: Depremde internete erişim neden kısıtlandı?

Bakan cevap ver(eme)di: Depremde internete erişim neden kısıtlandı?

Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nebati'dir

Et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nebati'dir

Yeni 'Dün dündür, bugün bugündür' vakası

Yeni 'Dün dündür, bugün bugündür' vakası

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:42:13