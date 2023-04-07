Dünya Bankası’ndan Rus ekonomi tahmini

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Güncellenen verilere göre, 2022 sonunda Rusya'da GSYİH'deki düşüş %2,1 olarak gerçekleşti. Dünya Bankası'nın Ocak ayı raporunda bu düşüşün %3,3 olduğu tahmin ediliyordu. Yeni güncellemelerle %0,2 küçülmenin beklendiği açıklandı.







Dünya Bankası raporu, ekonomiyi canlandırmaya yönelik önlemlerin alınması ve petrol gelirlerinin düşürülmesi zemininde Rusya bütçe açığının artacağını söylüyor.





Dünya Bankası uzmanlarına göre bütçe açığındaki büyüme %3,7 olacak. Kuruluşa göre tüketici fiyat seviyesindeki büyüme de 2023'te %6'ya dönecek ve 2025'te %4'e düşürülecek.





Rubledeki değer kaybı geçici





Benzer bir açıklama ise Rusya Maliye Bakanlığından geldi.





Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rubledeki değer kaybının geçici olduğunu, rublenin enerji fiyatlarındaki artışla birlikte güçleneceğini söyledi.





Rubledeki değer kaybının petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığına vurgu yapan Rusya Maliye Bakanı, “Rublenin fiyatı dış ticaret dengesine bağlı. Şimdi Rus enerji kaynaklarının fiyatlarının arttığını görüyoruz. Dolayısıyla ihracatçılardan piyasaya daha fazla döviz girişi olacak. Bu da rublenin güçlenmesini sağlayacaktır” dedi.





Rubleye herhangi bir müdahalede bulunmayı düşünmediklerine dikkat çeken Rus bakan, artık herhangi bir sınır koymadıklarnı, mevcut durumun geçici olduğunu söyledi.





Moskova Borsası’nda dolar kuru gün içerisinde geçtiğimiz yılın nisan ayından bu yana ilk kez 81 rublenin üzerine çıkarken, avro da 88 rublenin üzerinde işlem görüyor.