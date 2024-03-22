Samanyolu Haber /Dünya / Fransız Senatosu'ndan sürpriz karar /22 Mart 2024 08:26

Fransız Senatosu'ndan sürpriz karar

Fransa Senatosu, 2017 yılındna bu yana geçici olarak yürürlükte bulunan Avrupa Birliği ile Kanada arasındaki Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması'nı ezici bir çoğunlukla reddetti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sol ve sağ kanat muhalifleri arasındaki alışılmadık ittifakın sergilendiği oylama sırasında üst mecliste nadiren görülen gerginlik sahneleri yaşandı. İlk oylamada 211 aleyhte, 44 lehte oy kullanan senatörler, ikinci oylama da anlaşmanın reddedildiğini teyit etti.

Anlaşma, 2019 yılında Macron ve merkezci parlamenter müttefiklerin oylarıyla parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te az bir farkla onay almıştı.

Anlaşmaya ne olacak?

Tam olarak yürürlüğe girmesi için anlaşmanın bütün AB ülkelerinin parlamentolarında onaylanması gerekiyor. Senato'daki ret oyu her ne kadar anlaşmayı destekleyen hükümet için bir gerileme olsa da, hayır oyu anlaşmayı geçersiz kılmıyor.

AB kuralları uyarınca, ret ancak hükümetin AB'ye resmi olarak bildirimde bulunması halinde geçerli oluyor ve Macron'un böyle bir adım atması beklenmiyor.

Anlaşmayı onaylamayan ikinci ülke olan Fransa'da hükümet durumu nasıl ele alacağını açıklamadı, ancak seçeneklerden birinin anlaşmayı yeni bir tartışma ve oylama için Ulusal Meclise geri götürmek olduğu bildiriliyor.
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