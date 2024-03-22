Batılı doktorlar: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

"Verecek morfinimiz de yoktu, çocuk acı içinde ölecekti"

Ocak ayında İngiliz yardım kuruluşu 'Filistinliler için Tıbbi Yardım' örgütü ile Gazze'ye giden Oxford Üniversitesi Hastanesinden Prof. Dr. Nick Maynard, burada adeta yüz kemiklerini görebileceği kadar vücudu ağır derecede yanmış bir çocuk gördüğünü anlattı.

İngiliz cerrah: Refah işgal edilirse, ölüm sayısı kıyamet gibi olur

Ayrıca Batılı doktorlar, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentini işgal etme planını sürdürmesi halinde ölü sayısının artacağı uyarısında bulundu.

Batılı doktorlar: İsrail, ayrım gözetmeksizin her yeri bombalıyor

Uluslararası bağımsız uzmanlar İsrail'in saldırılarının 'soykırım'a tekabül ettiğini belirtiyor ve bu suçlamalar da halihazırda Uluslararası Adalet Divanı'nda soruşturuluyor.

Maynard: Gazze'de olanlar soykırımın her maddesini karşılıyor

İsrail'in ayrım gözetmeksizin bombaladığını ve açık bir şekilde siviller, sağlık tesisleri, altyapılar ve sağlık çalışanlarını hedef aldığını ifade eden Maynard, soykırım terimini anlamak için araştırma yaptığını belirterek, "Gazze'de olanlar soykırımın her maddesini karşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de farklı zamanlarda görev yapan Batılı ülkelerden doktorlar, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen bir programda, İsrail'in saldırılarının "dehşet verici vahşetinden" bahsederek, kentteki sağlık sisteminin fiilen çöktüğünü dile getirdi.ABD, İngiltere ve Fransa'dan gelen dört doktor, İsrail'in ekim ayında başlattığı saldırılar nedeniyle yerle bir olan sağlık sistemini desteklemek üzere Gazze'deki ekiplerle birlikte çalışıyor.'İsrail yönetiminin asıl hedefinin Filistinlileri tamamıyla Gazze'den çıkarmak veya tamamen yok etmek' olduğunu kaydeden doktorlar, acil ateşkese ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.Doktorlar Nick Maynard, Thaer Ahmad, Amber Alayyan ve Zaher Sahlouf'tan oluşan heyet, Gazze'deki insani durumun vahametini Kongre üyeleri ve ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde gündeme getirmeye çalışıyor.Heyetin cuma günü ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden yetkililerle görüşmesi bekleniyor.Kendisi bir kanser cerrahı olan Maynard, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle yüzü yanan Gazzeli çocukla ilgili şu ifadeleri kullandı:"Hayatta kalma şansı olmadığını biliyorduk ama kendisine verecek morfinimiz de yoktu. Yani sadece kaçınılmaz olarak ölmekle kalmayacak, aynı zamanda acı içinde ölecekti. Daha da kötüsü, gidip (rahatça) ölebileceği hiçbir yer yoktu. Yani acil servisin zemininde ölüme terk edilmişti. Ve bu, oradaki sayısız hikayeden sadece birisi. Hepimiz bunun gibi birçok hikâyeye tanık olduk.""MedGlobal" isimli insani yardım kuruluşunda yoğun bakım doktoru olarak görev yapan Zaher Sahloul da, yedi yaşındaki Hiyam ebu Hudeyr isimli bir başka çocuğun, Gazze Avrupa Hastanesi'ne getirildiğini aktardı.Vücudunun yüzde 40'ında üçüncü derece yanıklarla hastaneye getirilen Hiyam'ın babası ve erkek kardeşi, İsrail'in evlerine düzenlediği hava saldırısında ölmüş, saldırıda annesi de yaralanmış.Maynard, Filistinliler için Tıbbi Yardım, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve MedGlobal'i temsil eden heyetin cuma günü ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden yetkililerle görüşeceğini söyledi.Maynard, "Refah'a yönelik büyük bir işgal olursa, göreceğimiz ölüm sayısı kıyamet gibi olacak" diye konuştu.Küresel yardım kuruluşları, İsrail'i Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemekle suçluyor.Hizmet vermeye çalışan hastaneler, özellikle anestezi malzemelerinin kente girişine İsrail'in izin vermediğini belirtiyor.Doktor Sahloul, "Eğer (Refah'a) herhangi bir saldırı olursa, Gazze'nin kan gölüne döneceği ve (İsrail'in) katliam üstüne katliam yapacağı anlamına geliyor." dedi.Sahlouf, sağlık sisteminin bozulması ve çökmesiyle birlikte hamile kadınların kanamadan, bebeklerin bakımsızlıktan ve ishalli hastaların da susuzluktan öleceğini uyarısında bulundu.Savaşın tırmanması halinde doğrudan ve dolaylı olarak 250 bin kişinin öleceğine dair bazı tahminlere işaret eden Sahlouf, "Bu İncil'de geçen bir rakam" ifadesine yer verdi ve ekledi:"Bunun gerçekleşmemesini umuyoruz. Çünkü bu nüfusun gidebileceği hiçbir yer yok."İsrail soykırım suçlamalarını reddediyor ve sivilleri değil Hamas'ı hedef aldığını iddia ediyor.Hamas'ı, 'sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla' suçlayan İsrail, kendini savunma hakkı olduğunu belirtiyor.Maynard ise, İsrailli yetkililerin sadece Hamas üyelerini hedef aldıklarını öne sürdüklerini anımsatarak, "Ben ve sahayı gören tüm meslektaşlarım bunun gerçek olmadığını çok net bir şekilde söyleyebilir." diye konuştu.Maynard, Gazze'de olanların soykırım olduğuna dair hiçbir şüphesinin bulunmadığını, İsrail'in nihai hedefinin zaten bu olduğunu dile getirdi.Yoğun bakım doktoru Zaher Sahloul ise Gazze'deki her 100 çocuktan birinin öldürüldüğünü bildirdi.Çok sayıda çocuğun gerekli ilaç ve tıbbi tesislerin olmaması nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Sahloul, "Gazze mevcut haliyle yaşanılmaz bir yer." ifadesini kullandı.