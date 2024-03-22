EURO 2024 Play-Off: Türkiye'nin grubuna kim gelecek? Gürcistan ve Yunanistan finalde

EURO 2024 play-off elemelerinde oynanan maçlarla, gruplara kalacak 3 takım olmak için mücadele edecek finalistler belli oldu. Türkiye'nin grubuna gidecek son takım olmak için mücadele edecek iki ülke de netlik kazandı.



DZEKO'LU BOSNA 3 DAKİKADA YIKILDI



Ukrayna'yı evinde konuk eden Bosna Hersek, uzun süre 1-0 önde götürdüğü maçın, 85 ve 88. dakikalarında yediği gollerle büyük şok yaşadı.



Taraftarı önünde final biletini kaptıran Bosna Hersek'te, Miralem Pjanic, Ibrahim Sehic, Rade Krunic, Haris Hajradinovic ve Edin Dzeko gibi Süper Lig'den tanıdık isimler forma giydi.



İsrail'i 4-1'lik skorla geçen İzlanda, E Grubu bileti almak için Ukrayna ile final müsabakasında karşılaşacak. İzlanda'nın Genoa forması giyen forveti Albert Gudmundsson, hat-trick yaparak yıldızlaştı.



SZYMANSKI SUSKUNLUĞUNU BOZDU



Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'nin gol attığı maçta, Estonya'yı 5-1 yenen Polonya, Finlandiya'yı evinde 4-1 yenen Galler ile finalde karşılaşma hakkı kazandı. İki ülkenin yapacağı maçta galip gelecek olan ekip, Hollanda, Avusturya ve Fransa ile D Grubu'nda olacak.



Öte yandan, Fenerbahçe formasıyla son 13 resmi maçta skora katkı veremeyen Szymanski, gol sevincine olan hasretini milli takımda dindirmiş oldu.



TÜRKİYE'NİN SON RAKİBİ KOMŞU



Lüksemburg'u 2-0 yenen Gürcistan, C Grubu'na yükselme mücadelesi verecek ilk finalist olmuştu.



Kazakistan'ı 5-0'lık skorla mağlup eden Yunanistan, Gürcistan'ın finaldeki rakibi olmayı başardı. İki komşu ülke, Yunanistan ve Gürcistan arasında oynanacak maçın kazananı, EURO 2024'te F Grubu'nda Türkiye'nin rakibi olacak.



Yunanistan'ın, Kazakistan galibiyetindeki ikinci golü, Başakşehir'in yıldızı Dimitris Pelkas kaydetti.