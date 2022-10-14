Samanyolu Haber /Gündem / Fransız TotalEnergies'e Rus uçaklarına yakıt sağlamaktan 'savaş suçu' davası /14 Ekim 2022 15:12

Fransız TotalEnergies'e Rus uçaklarına yakıt sağlamaktan 'savaş suçu' davası

Fransa’da iki dernek, savaş suçlarına ortak olduğu iddiasıyla TotalEnergies şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. İddiayı 'çirkin ve karalayıcı' olarak niteleyen TotalEnergies suçlamayı reddetti.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransız Darwin Climax Coalition ve Ukrayna menşeli Razom We Stand dernekleri, ulusal terörle mücadele savcılığına yaptıkları başvuruda TotalEnergies’i Ukrayna’da savaş suçlarına ortak olmakla suçladı.

Şikayet dosyasında “TotalEnergies’in Rusya’da bulunan bir petrol yatağından petrol çıkarmaya devam ederek Ukrayna’yı bombalayan Rus savaş uçaklarında kullanılan yakıtın üretilmesine izin verdiği” öne sürüldü.

Şikayet bildirisinde Ukrayna'da 600 kişinin öldüğü bildirilen tiyatro bombalanmasında kullanılan uçaklarda bu şirket tarafından üretilen yakıtın kullanıldığı iddia edildi. Mariupol kentinde Rus uçakları bir tiyatro binasını hedef alarak çok sayıda sivili öldürmüştü. 

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Fransız petrol devi Total'in, Ukrayna'yı bombalayan Rus jetlerine yakıt sağladığı iddia edildi
Fransız Le Monde gazetesi, ağustosta sivil toplum kuruluşu Global Witness'ın soruşturma ve araştırmalarına dayandırarak Rus uçaklarının Ukrayna savaşında kullandığı üslere sağlanan jet yakıtının, TotalEnergies'in yüzde 49'una, Rus şirketi Novatek'in de yüzde 51'ine sahip olduğu, Sibirya’daki Termokarst petrol yatağından Terneftegaz tarafından üretildiğini yazmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası TotalEnergies, Rusya'daki projelerini kademeli askıya alacaklarını, 2022'nin sonuna kadar ülkeden tamamen çekileceklerini açıklamıştı.
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