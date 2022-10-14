Samanyolu Haber /Gündem / New Jersey Eyalet Senatosu ve Meclisi IFLC’yi resmi olarak tanıdı /14 Ekim 2022 14:57

New Jersey Eyalet Senatosu ve Meclisi IFLC’yi resmi olarak tanıdı

New Jersey Eyalet Senatosu ve Meclisi IFLC’yi resmi olarak tanıdı

SHABER3.COM

ABD’nin New Jersey Eyalet Senatosu ve Meclisi, Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin (IFLC) 20.Yıl kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ‘ Işığın Yükselişi’ (The Rise of the Light) programını ’tanıdığını’ duyurdu. Tanıma, pazar günü yapılacak program New Jersey Meclisi ve Senato’sunda gündeme geldikten sonra oy çokluğu ile kabul edildi. New Jersey Meclis Başkanı Craig Coughlin ile New Jersey Senato Başkanı Nicholas P. Scutari tarafından imzalanan ‘tanıma’ belgesinde IFLC’nin faaliyetlerden övgüyle bahsedildi.

New Jersey Eyalet Senatörü Gordon Johnson, eyalet milletvekilleri Shama Haider ve Ellen Park’in imzasıyla Senato ve Meclis’e sunulan belgede IFLC etkinliklerinde ‘dünya çapındaki dil farklılıkların ve artistlik yeteneklerin’ sahnelediği ifade edildi. Belgede “Işığın Yükseliş Müzikali’nin yetenekli yapımcıları, temel değerlerine bağlılıklarını defalarca göstererek, layık bir model oluşturdular ve başkalarının çabalayabileceği bir mükemmellik standardı belirlediler.” ifadelerine yer verildi.

DÜNYANIN ÇOCUKLARI NEW JERSEY SENATO’SUNDA COLORS OF THE WORLD’ ŞARKISINI SÖYLEDİ

Yapılan bir törenle öğrencileri Senato binasında ağırlayan Senatör Johnson, Senato ve Meclis üyelerinin birlikte imzladığı belgeyi takdim etti. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler Senatör Johson ile bir süre sohbet ettikten sonra ülkelerinden getirdikleri hediyeleri kendisine takdir ettiler.

IFLC’nin genç yetenekleri daha sonra Colors of World şarkısını Senato’da söylediler. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler Pazar günü Raritan Valley Üniversitesi’nde ‘The Rise of the Light’ programı için sahneye çıkacak.

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