Samanyolu Haber /Gündem / Fıstıklı baklava 460 lira oldu /14 Ekim 2022 14:35

Fıstıklı baklava 460 lira oldu

Türkiye'de hayat pahalılığı her üründe kendini gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta 460 liralık baklavanın fiyatı dikkat çekti. Zamlanan baklava

SHABER3.COM

20 yıldır AKP’nin yönettiği Türkiye’de her gün iğneden ipliğe zam geliyor. Resmi rakamlara göre yüzde 84 ekonomistlere göre yüzde 186 yükselen enflasyona maaş zamları yetişemiyor.

Son olarak sosyal medyada fıstıklı baklavanın fiyatı paylaşıldı. Buna göre fıstıklı dürüm baklavanın kilosu 460 liraya satılıyor.  Asgari ücretli 1 ay çalışıp 5 bin 500 liraya sadece 11.9 kilo baklava alabiliyor.

3 bin lira maaş alan emekliler ise baklava değil temel ihtiyaç malzemelerini almakta bile zorlanıyor. Artık evlere balık, tavuk ve et ürünleri almak lüksten sayılıyor.

Ekonomist Barış Esen, sosyal medyada baklavanın zamlanan fiyatını paylaştı. Esen’in paylaşımına yorum yapan gazeteci Lube Ayar, “50 liralık alın” yorumu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, “4 tane tadelle alınca evdekiler mutlu oluyor. Bu kadar paraya gerek, zaten baklavacılar çok tadımızı kaçırdı.” ifadesini kullandı.
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