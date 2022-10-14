Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü bankadan Dolar yorumu: Zirve ne zaman görülecek? /14 Ekim 2022 15:15

Ünlü bankadan Dolar yorumu: Zirve ne zaman görülecek?

Citigroup stratejistlerine göre dolardaki yükseliş küresel ekonomideki mevcut yavaşlama sona ermeden ve ekonomilerdeki büyüme yeniden ivme kazanmadan sona ermeyecek.

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Citigroup stratejistleri küresel ekonomideki mevcut yavaşlama sona erene ve büyüme yeniden toparlanmaya başlayana kadar doların yükselmeye devam edeceği tahmininde bulundu.

Doların diğer para para birimleri karşısında yaşadığı yükselişin ne zaman sona ereceği konusu yatırımcıların gündeminde. Doların altı başlıca para birimi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi bu yılın başından itibaren neredeyse yüzde 18 yükselirken dolardaki bu yükseliş 1972’den bu yana yaşanan en hızlı artış olarak kayda geçti.

ABD merkezli Citigroup’un stratejistleri ise konu ile ilgili değerlendirmelerinde “Dolarda zirve için gerekli olduğunu düşündüğümüz şey, küresel büyümede bir dip. Dolardaki durumu değiştirmek için ekonomik gidişatta bir değişim olması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

‘GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİ SÜRÜYOR’
Bloomberg’in aktardığı araştırma notuna göre, Jamie Fahy’nin liderlik ettiği Citi stratejistleri, ekonomi toparlanana kadar doların özellikle diğer gelişmiş ülke para birimlerine göre daha yüksek getiri sunduğu için “en güvenli liman” olduğunu yazdı.

Citigroup ekonomistleri ayrıca Fed’in faiz artırımlarını yavaşlatma kararının da yatırımcıları doları satmaya ikna etmeyebileceğini yazdı. Stratejistlere göre doların seyrindeki en önemli etken küresel büyüme görünümünde bir iyileşme olacak.
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