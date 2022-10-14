Almanya'da şimdi de 49 Euro’luk bilet geliyor

Yaz aylarında 3 aylık bir süre için uygulamaya konan ve milyonlarca kişinin hücum ettiği 9 Euro’luk biletten sonra yerine nasıl bir model önerileceği uzun süredir tartışılıyordu. 9 Euro’luk biletin başarılı bir uygulama olduğu konusunda hemfikir olan Ulaştırma Bakanları; aylık, iptal edilebilir 49 Euro’luk toplu taşıma bileti konusunda anlaşmaya vardılar. Federal ve Eyalet Ulaştırma Bakanları, 49 Euro’luk dijital biletin bir an önce piyasaya sürülmesini istiyorlar ancak, Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing (FDP), finansman konusunda hâlâ bir anlaşma olmadığına dikkat çekti.
‘OTOBÜS YOKSA EN İYİ BİLET BİLE İŞE YARAMAZ’
Federal hükümet bunun için 2023’ten itibaren yılda 1.5 milyar Euro fon sağlayacak. Amaç, eyaletler tarafından da aynı miktarda fon sağlamak. Bremerhaven’deki Ulaştırma Bakanları Konferansı’nın başkanı, Bremen Ulaştırma Senatörü Maike Schaefer (Yeşiller), “Federal eyaletler, bölgeselleşme fonları konusunda bir anlaşma koşuluyla, ortak finansman sağlamaya hazır” dedi. Federal eyaletler, yerel taşımacılığı daha iyi finanse edebilmek için federal hükümetten bölgeselleşme fonlarında artış talep etmeye devam ediyor. Schaefer’e göre, “Otobüs yoksa en iyi bilet bile işe yaramaz.” Model iki yıl sonra gözden geçirilecek. Top şimdi bu öneriye karar vermesi gereken Başbakanlar Konferansı’na geri döndü. Başbakanlar henüz Şansölye Olaf Scholz (SPD) ile mali konularda anlaşma sağlayamadı.
DÜĞÜM NOKTASI FİNANSMAN SORUNU
Alman Ulaştırma Şirketleri Birliği (VDV) bu konudaki baskıyı artırdı. VDV Genel Müdürü Oliver Wolff, “Almanya’da ‘iklim bileti’ uygulamasından önce, sektörün, bölgeselleşme fonları ve artan enerji maliyetlerinin telafisi için acilen gerekli finansal güvenceye ihtiyacı var” dedi. Gerekli mali taahhütleri yerine getirmek federal hükümete ve eyalet başbakanlarına bağlı. Demiryolları Birliği derneği (Die Allianz pro Schiene e. V.), 49 Euro’luk biletle ilgili temel anlaşmanın sorunu çözemeyeceğinden yakınıyor. Dernek yöneticisi Dirk Flege, “Bir kez daha, iklim biletinin finansmanına ilişkin bir anlaşma ertelendi. Eyaletlerin ortak finansmana istekli olduğunu bir kez daha duyduk; ancak federal hükümet bölgeselleşme fonlarını artırırsa bu şekilde daha fazla ilerlemeyeceğiz. Katılan herkesin siyasi iradesine artık ihtiyaç var. Ülke çapında bir yerel ulaşım bileti için güvenli finansman ve daha sık aralıklara ulaşım için, daha fazla otobüs ve tren için bölgeselleştirme fonlarında artışa ihtiyaç var” dedi.
SOL PARTİ: BİLET ÇOK PAHALI
Sol Parti, ülke çapında bir toplu taşıma biletini memnuniyetle karşılarken, parti lideri Janine Wissler, “Bu iyi bir ilerleme ancak, 49 Euro’luk bilet birçok kişi için çok pahalı. Maalesef bu bileti karşılayamayan birçok insan olmaya devam edecek. Wissler, gelecekte ücretsiz yerel ulaşıma sahip olma ve aynı zamanda bunu genişletme talebini yineledi. Berlin Ulaştırma Senatörü Bettina Jarasch (Yeşiller) da fiyatın pahalı olduğu görüşünü paylaşıyor. Jarasch başkent için farklılaştırılmış bir model önererek, “Berlin’de ayda 49 Euro’yu karşılayamayan birçok insan var. Bu nedenle, Berlin’de 49 Euro’luk bileti nasıl, mali durumu iyi olmayanların da kullanabileceği bir hale getirebiliriz diye bir konsept geliştireceğiz” dedi.