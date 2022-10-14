Almanya'da şimdi de 49 Euro’luk bilet geliyor

Yaz aylarında 3 aylık bir süre için uygulamaya konan ve milyonlarca kişinin hücum ettiği 9 Euro’luk biletten sonra yerine nasıl bir model önerileceği uzun süredir tartışılıyordu. 9 Euro’luk biletin başarılı bir uygulama olduğu konusunda hemfikir olan Ulaştırma Bakanları; aylık, iptal edilebilir 49 Euro’luk toplu taşıma bileti konusunda anlaşmaya vardılar. Federal ve Eyalet Ulaştırma Bakanları, 49 Euro’luk dijital biletin bir an önce piyasaya sürülmesini istiyorlar ancak, Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing (FDP), finansman konusunda hâlâ bir anlaşma olmadığına dikkat çekti.







‘OTOBÜS YOKSA EN İYİ BİLET BİLE İŞE YARAMAZ’





Federal hükümet bunun için 2023’ten itibaren yılda 1.5 milyar Euro fon sağlayacak. Amaç, eyaletler tarafından da aynı miktarda fon sağlamak. Bremerhaven’deki Ulaştırma Bakanları Konferansı’nın başkanı, Bremen Ulaştırma Senatörü Maike Schaefer (Yeşiller), “Federal eyaletler, bölgeselleşme fonları konusunda bir anlaşma koşuluyla, ortak finansman sağlamaya hazır” dedi. Federal eyaletler, yerel taşımacılığı daha iyi finanse edebilmek için federal hükümetten bölgeselleşme fonlarında artış talep etmeye devam ediyor. Schaefer’e göre, “Otobüs yoksa en iyi bilet bile işe yaramaz.” Model iki yıl sonra gözden geçirilecek. Top şimdi bu öneriye karar vermesi gereken Başbakanlar Konferansı’na geri döndü. Başbakanlar henüz Şansölye Olaf Scholz (SPD) ile mali konularda anlaşma sağlayamadı.



