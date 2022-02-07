Samanyolu Haber /Politika / Fuat Oktay KHK’lıları ‘terörist’ ilan etti; Sosyal medya #TeröristSensin dedi /07 Şubat 2022 09:45

Fuat Oktay KHK’lıları ‘terörist’ ilan etti; Sosyal medya #TeröristSensin dedi

Onbinlerce insanı dolandıran Yimpaş'ın eski yöneticisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KHK’lıların göreve iadesini dile getiren muhalefeti eleştirirken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenleri terörist olmakla suçladı. “KHK’lılar kim? Söyleyelim de herkes bilsin. Teröristleri geri alacağız desinler.” ifadelerini kullandı.

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Büyük tepki toplayan bu sözler üzerine Twitter’da açılan #TeröristSENSİN etiketi TT oldu ve gündemin ilk sırasına yükseldi.

KHK’lıların özür dilemeye çağırdığı Fuat Oktay, bu ifadeleri iktidar yanlısı aHaber’de dile getirdi.

Gündem Özel programında Mahmut Övür’ün, ‘Muhalefet KHK’lıları geri alacağız siyaseti izliyor’ demesi üzerine araya giren Fuat Oktay, KHK’lıları ‘terörist’ diye yaftaladı.

‘Hortumcu’ holdingler döneminde batan Yimpaş’ta yöneticilik yapan Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra Erdoğan’a yardımcı olarak atanmıştı.
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