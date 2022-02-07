Fuat Oktay KHK’lıları ‘terörist’ ilan etti; Sosyal medya #TeröristSensin dedi

Büyük tepki toplayan bu sözler üzerine Twitter’da açılan #TeröristSENSİN etiketi TT oldu ve gündemin ilk sırasına yükseldi.



KHK’lıların özür dilemeye çağırdığı Fuat Oktay, bu ifadeleri iktidar yanlısı aHaber’de dile getirdi.



Gündem Özel programında Mahmut Övür’ün, ‘Muhalefet KHK’lıları geri alacağız siyaseti izliyor’ demesi üzerine araya giren Fuat Oktay, KHK’lıları ‘terörist’ diye yaftaladı.



‘Hortumcu’ holdingler döneminde batan Yimpaş’ta yöneticilik yapan Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra Erdoğan’a yardımcı olarak atanmıştı.