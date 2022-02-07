Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli’den Cumhurbaşkanlığı çıkışı /07 Şubat 2022 09:34

Bahçeli’den Cumhurbaşkanlığı çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı çevrelerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağı yönünde karanlık propagandalara başladığını savunarak, “Şayet bu tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız" çıkışında bulundu.

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MHP’nin önceki gün sona eren, Kızılcahamam’daki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Milletvekillerinin katıldığı ortak toplantılarda, basına kapalı görüşmeler de yapıldı. MHP Lideri Bahçeli’nin bu toplantılarda önemli mesajları paylaştığı öğrenildi.   
BU İDDİALARIN HİÇBİR GERÇEKLİĞİ YOK

Cumhuriyet'in haberine göre, MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının net olduğuna ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini vurgu yapan Bahçeli’nin, “İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır” dediği öğrenildi. Bahçeli, bazı çevrelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalara başladığını da savunarak, “Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

YASAL DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞIRIZ

Bu yöndeki tartışmaları maksatsız ve mesnetsiz olarak değerlendiren Bahçeli, “Şayet bu tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan’ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın” mesajlarını verdi.
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