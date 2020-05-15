Furkan Vakfı öğrenci evlerine ‘yine’ kapatma kararı!

Alparslan Kuytul rehberliğindeki Furkan Vakfı’nın, Adana’daki öğrenci evleri hakkında yeniden kapatma kararı alındı. Furkan Gönüllüleri, Çukurova İlçe Milli Eğitim raporu ve mahkeme kararında ‘kaçak yurt olmadığı, mesken olarak kullanıldığı’ ifadesi yer almasına rağmen, öğrencilerin 20 Mayıs’a kadar evleri boşaltmamaları halinde zor kullanılacağının kendilerine tebliğ edildiğini duyurdu.













ÖNCE PARA CEZASI İPTAL EDİLDİ SONRA EVLER İADE EDİLDİ

Daha önceki kapatma kararı sonrası hukuki mücadele yürüttüklerini ifade eden Furkan Gönüllüleri ilgili açıklamalarında şunları hatırlattı: “Önce 240 bin liralık para cezasına itiraz edildi. Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesince evlerin ‘öğrenci evi’ olduğu, mesken olarak kullanıldığı, Vakfa kesilen para cezasının usulsüz olduğu karara bağlanıp ceza iptal edildi. 8 ay sonra yerel mahkeme kararıyla binanın kaçak yurt olmadığı, mesken olarak kullanıldığı kararı verildi; öğrenciler ve aileler tekrar evlerine döndüler.”





TEDBİR ALINARAK CUMA NAMAZI KILINSIN DEMEK SUÇ MU?

Tekrar alınan kapatma kararının Alparslan Kuytul’un son dönem konuşmaları sebebiyle yürürlüğe konulduğu ileri sürülerek “Karar, Furkan Gönüllülerinin sosyal medyada ‘korona günlerinde tedbir alınarak tekrar cuma namazının kılınması’ talebi sonrası tebliğ edildi. Cuma namazının tedbir alınarak kılınmasını istemek birilerine göre suç kapsamında değerlendiriliyor ki bu talep sonrasında acısı öğrencilerden çıkartılmak istendi” denildi