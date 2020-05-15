Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfı öğrenci evlerine ‘yine’ kapatma kararı! /15 Mayıs 2020 16:05

Furkan Vakfı öğrenci evlerine ‘yine’ kapatma kararı!

Kapatma kararı 2 yıl önce bozulup para cezaları iptal edilen Furkan Vakfı öğrenci evlerine yine kapatma kararı geldi. Alparslan Kuytul’un son dönem konuşmalarının kararda etkili olduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Alparslan Kuytul rehberliğindeki Furkan Vakfı’nın, Adana’daki öğrenci evleri hakkında yeniden kapatma kararı alındı. Furkan Gönüllüleri, Çukurova İlçe Milli Eğitim raporu ve mahkeme kararında ‘kaçak yurt olmadığı, mesken olarak kullanıldığı’ ifadesi yer almasına rağmen, öğrencilerin 20 Mayıs’a kadar evleri boşaltmamaları halinde zor kullanılacağının kendilerine tebliğ edildiğini duyurdu.



ÖNCE PARA CEZASI İPTAL EDİLDİ SONRA EVLER İADE EDİLDİ
Daha önceki kapatma kararı sonrası hukuki mücadele yürüttüklerini ifade eden Furkan Gönüllüleri ilgili açıklamalarında şunları hatırlattı: “Önce 240 bin liralık para cezasına itiraz edildi. Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesince evlerin ‘öğrenci evi’ olduğu, mesken olarak kullanıldığı, Vakfa kesilen para cezasının usulsüz olduğu karara bağlanıp ceza iptal edildi. 8 ay sonra yerel mahkeme kararıyla binanın kaçak yurt olmadığı, mesken olarak kullanıldığı kararı verildi; öğrenciler ve aileler tekrar evlerine döndüler.”

TEDBİR ALINARAK CUMA NAMAZI KILINSIN DEMEK SUÇ MU?
Tekrar alınan kapatma kararının Alparslan Kuytul’un son dönem konuşmaları sebebiyle yürürlüğe konulduğu ileri sürülerek “Karar, Furkan Gönüllülerinin sosyal medyada ‘korona günlerinde tedbir alınarak tekrar cuma namazının kılınması’ talebi sonrası tebliğ edildi. Cuma namazının tedbir alınarak kılınmasını istemek birilerine göre suç kapsamında değerlendiriliyor ki bu talep sonrasında acısı öğrencilerden çıkartılmak istendi” denildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Furkan Vakfı öğrenci evlerine ‘yine’ kapatma kararı! Sonraki Haber >>

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Canını hiçe sayan adam son anda kurtuldu

Canını hiçe sayan adam son anda kurtuldu

Yol verdiğine pişman oldu !

Yol verdiğine pişman oldu !

Yaşlı Adam lüks aracı parçaladı !

Yaşlı Adam lüks aracı parçaladı !

AKP trolünün dilinden ‘tek adam’ rejimi itirafı

AKP trolünün dilinden ‘tek adam’ rejimi itirafı

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Kim bu silahlı kişiler?

Kim bu silahlı kişiler?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:30:15