Futbolu hareketlendiren iddia: TFF’nin başına Bilal Erdoğan’ın arkadaşı düşünülüyor

Hakemler üzerinde gelen şikayetler, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçı öncesi yaşananlar, yayın ihalesi gibi birçok konuda eleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı Büyükekşi’nin ayrılacağı iddiaları konuşuluyor.







Erdoğan’ın da özellikle Süper Kupa maçı günü yaşananların ardından Büyükekşi’nin daha fazla o göreve kalmasını istemediği ileri sürülüyor.





İddialara göre TFF’nin başına ise tanıdık bir isim düşünülüyor. Başkanlık için TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt’ün ismi geçmeye başladı. Eröğüt aynı zamanda AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da arkadaşı.





Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Mustafa Eröğüt, oğlu Bilal Erdoğan ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden arkadaş.





Mustafa Eröğüt’ün annesi Mukaddes Eröğüt lisenin tarihçesinde önemli bir yere sahip. Okulun web sitesindeki tarihçe bölümünde Mukaddes Eröğüt’ün adının da geçtiği bölüm şöyle:





“Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde verilen eğitimin kalitesi, çocuklarını söz sahibi bireyler olarak yetiştirmek isteyen velilerin dikkatini çekti. Bu dönemde Okul Müdürü Mustafa Gözübüyükoğlu’nun fedakâr ve azimli çalışmaları neticesinde bir araya gelen birçok değerli veli, okulun daha etkin bir hale gelebilmesi için adeta seneler süren geceli gündüzlü bir çalışmanın mimarı olmuştur. Okul Koruma Derneği Başkanlığı’nı değerli sanayici Abdullah Sarımermer’in, Okul Aile Birliği Başkanlığı’nı Prof. Dr. Cevdet Küçük’ün üstlendiği bu dönemde, Mukaddes Eröğüt, Methiye Sarımermer, Saba Şanlı, Ruhsar Turalı, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Hakkı Şanlı, Feyzullah Kıyıklık, Fevzi Şensoy, Mehmet Çakır gibi velilerin maddî manevî katkılarıyla Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, kısa zamanda her türlü çağdaş eğitim imkânının öğrencilerin hizmetine sunulduğu bir eğitim yuvası haline geldi.”