Instagram ve Facebook çöktü

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook ve Instagram kullanıcıları isyan ediyor.



Sosyal medya devlerine giriş yapamayan kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaşıyor.



5 Mart Salı günü saat 18:00'den itibaren kullanıcılar Instagram'a giriş yaparken 'şifre yanlış' hatası alıyor.



Facebook'ta da aynı hata yaşanıyor ve kullanıcılar 'yanlış şifre' hatasıyla karşılaşıyor.



RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Kullanıcıları meraklandıran erişim sorununayla ilgili ilk resmi açıklama geldi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.